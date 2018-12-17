Агент Вадим Шаблий: "Мы не имеем отношения к Ломовицкому"

Футбольный агент Вадим Шаблий заявил о том, что у его компании нет контрактов с футболистами "Спартака".

– В футбольных кругах говорят о том, что вы стали сотрудничать с 20-летним полузащитником "Спартака" Александром Ломовицким. Это правда?

– Нет, мы не имеем к нему никакого отношения. Более того, в моем агентстве нет и, подчеркну, не будет контрактов и с другими игроками "Спартака".

– С Олегом Кононовым сотрудничаете – вы его агент?

– У нас с Олегом Георгиевичем дружеские отношения. Но с момента прихода Кононова в "Спартака" пресса пытается найти подвох и ждет, что кто-то будет вести себя нечестно по отношению к клубу. (Андрей Сизякин)​

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