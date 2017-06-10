Агент: "В течение недели какая-то определенность с Кришито наступит"

Андреа Д'Амико, представитель защитника "Зенита" Доменико Кришито отметил, что пока ничего не может сообщить о будущем итальянца. Ранее появилась информация о том, что игрок может продолжить карьеру в "Дженоа".

- Сейчас не могу сказать ничего о будущем Кришито, - приводит "Р-Спорт" слова Д'Амико. - Думаю, в течение недели какая-то определенность наступит.

Отметим, контракт Кришито с "Зенитом" заканчивается в 2018 году. В прошлом сезоне он провел 33 матча в составе команды, в которых забил 5 мячей и сделал 5 результативных передач.