Агент: "В Бельгии Самбу не знают, но "Мукрон" - отличный клуб для молодых игроков

Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст прокомментировал "СЭ" переход атакующего полузащитника "Спартака" Идриса Самбу в аренду в "Мукрон".

- В Бельгии этот игрок никому неизвестен, но по поводу "Мукрона" хочу сказать, что это очень хороший вариант, - отметил Верхулст. - Пусть это небольшой клуб и большинство игроков в его составе взяты в аренду, как и Самбу, у там собралась отличная команда из молодых футболистов, где им дадут проявить себя.

"Мукрон" арендовал 20-летнего португальца на год с опцией выкупа. В минувшем чемпионате Бельгии клуб занял 14-е место. Самбу выступал за "Спартак-2" и молодежную команду красно-белых. (Игорь НОВИКОВ)

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