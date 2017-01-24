20:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент: "У Оздоева нет желания непременно покинуть "Рубин"

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Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев не думает об уходе из клуба. Об этом сообщил представитель игрока Анзор Гаргаев. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему хавбеку со стороны "Зенита", "Марселя" и "Сент-Этьена".

У Оздоева нет тяги обязательно уйти из "Рубина", – цитирует ТАСС Гаргаева. – У него там не все так плохо. Он профессионал, сейчас активно работает на сборах, им довольны руководители клуба и тренерский штаб. Магомед выделяется среди всех своим упорством, активностью. Но желания непременно покинуть клуб у него не возникает, он выполняет свой контракт.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 10 матчах премьер-лиги и двух играх Кубка России, не отметившись результативными действиями. Также на счету полузащитника четыре встречи и один гол в составе сборной России.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3968664

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