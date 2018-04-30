Агент: "У Анчелотти не было переговоров с российскими клубами"

Агент Карло Анчелотти Джованни Бранкини сказал, что его клиент не вел переговоров с российскими клубами. Ранее издание RMC Sport сообщило, что президент "Локомотива" Илья Геркус встретился с известным итальянским тренером.

Отмечается, что руководитель московского клуба выразил заинтересованность в сотрудничестве. В том случае, если Геркус летом получит работу в "Зените", Анчелотти может сменить Роберто Манчини на посту главного тренера.

– Могу сказать, что никаких переговоров с российскими клубами у нас не было, – цитирует "Р-Спорт" Бранкини. – Такова ситуация на данный момент.

Напомним, последним местом работы Анчелотти была "Бавария". Руководство немецкого клуба из-за неудовлетворительных результатов отправило тренера в отставку в сентябре прошлого года.