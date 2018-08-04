Агент: "Телин и "Локомотив"? Это отличный игрок, но не знаю, насколько он будет хорош в Лиге чемпионов"

Бельгийский агент Сантуш Верхулст прокомментировал "СЭ" информацию о том, что нападающий "Андерлехта" Исаак Телин может оказаться в "Локомотиве".

- Слышал об интересе "Локомотива". Телин – отличный игрок, но я не знаю, насколько он будет хорош в матчах Лиги чемпионов, - отметил Верхулст. – Это форвард не топ-уровня, хотя в прошлом сезоне забил много в не очень сильной команде. Впрочем, не удивлюсь, если Исаак уйдет в "Локомотив".

Ранее издание HLN сообщило, что "Андерлехт" принял предложения от "Локо" и "Ньюкасла", при этом 26-летний швед склоняется к выбору в пользу железнодорожников. Сумма трансфера может составить от 5 до 6 миллионов евро.

Минувший сезон в чемпионате Бельгии Телин отыграл в "Васланд-Беверен" на правах аренды. В 25 матчах он забил 19 мячей. В составе сборной Швеции форвард дошел до 1/4 финала чемпионата мира-2018, четыре раза выходил на замену. (Игорь НОВИКОВ)

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