Агент: Ташаев не поедет на второй сбор "Динамо"

Алан Агузаров, агент полузащитника "Динамо" Александра Ташаева, отметил, что игрок не поедет с командой на второй сбор перед стартом сезона-2018/19. 24-летний хавбек участвовал в первом сборе бело-голубых, который завершился 1 июля.

- На второй сбор с "Динамо" Ташаев не поедет, - сказал агент.

Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2020 года. В чемпионате России-2017/18 игрок забил 7 мячей и сделал семь 7 передач в 27 матчах.



Ранее "СЭ" сообщал, что 4 июля Ташаев, скорее всего, перейдет в "Спартак".

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