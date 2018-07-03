10:57 | Футбол — РФПЛ

Агент: Ташаев не поедет на второй сбор "Динамо"

Александр ТАШАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Александр ТАШАЕВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Алан Агузаров, агент полузащитника "Динамо" Александра Ташаева, отметил, что игрок не поедет с командой на второй сбор перед стартом сезона-2018/19. 24-летний хавбек участвовал в первом сборе бело-голубых, который завершился 1 июля.

- На второй сбор с "Динамо" Ташаев не поедет, - сказал агент.

Контракт Ташаева с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2020 года. В чемпионате России-2017/18 игрок забил 7 мячей и сделал семь 7 передач в 27 матчах. 

Ранее "СЭ" сообщал, что 4 июля Ташаев, скорее всего, перейдет в "Спартак".

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http://tass.ru/sport/5341626

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