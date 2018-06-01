Агент: "Спортинг" просит за Коатеса 12-15 миллионов евро. Не верю, что "Краснодар" заплатит"

Известный португальский агент Мануэль Пирес прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Краснодар" интересуется защитником "Спортинга" Себастьяном Коатесом.

– Конечно, все возможно, но я не верю, что "Краснодар" способен удовлетворить запросы "Спортинга" в ситуации с Коатесом. "Спортинг" просит за него в районе 12-15 миллионов евро, – отметил Пирес.

Ранее об интересе быков к 27-летнему Коатесу рассказал комментатор Нобель Арустамян на канале "Секретные материалы" на YouTube. Коатес попал в расширенный состав сборной Уругвая на чемпионат мира-2018. В минувшем сезоне на его счету 34 матча в чемпионате Португалии, в которых он отметился двумя голами. (Игорь НОВИКОВ)