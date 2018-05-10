Агент: "Спартак" интересуется Калиничем? Это неправда!"

Нападающий "Милана" Никола Калинич не перейдет в "Спартак" этим летом. Об этом "СЭ" сообщил агент 30-летнего хорвата Томислав Эрцег.

– Информация о том, что "Спартак" интересуется Николой Калиничем? Могу сказать, что это неправда! – отметил Эрцег.

Ранее портал Tuttomercatoweb.com сообщил, что Калинич летом покинет "Милан", срок его аренды у "Фиорентины" истечет, и "россонери" должны будут выкупить его контракт за 20 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Николы 29 матчей, 5 голов и 5 результативных передач. (Игорь НОВИКОВ)