Агент Смольникова: "Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе "Зенита"

Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков задет тем, что его подопечный не принимал участия в последних четырех матчах. Представитель футболиста хотел бы, чтобы 29-летний россиянин выходил на поле в каждой игре.

Напомним, что Смольников пропустил встречи с "Краснодаром", "Анжи", петербуржским "Динамо" и "Реал Сосьедад".

– Игорь понимает, что "Зенит" – большой клуб, ставящий перед собой серьезные задачи, хочет выигрывать все и вся. Отсюда и имеющаяся ротация, – приводит "Спорт день за днем" слова Маньякова. – Для меня Игорь не просто клиент, а близкий человек, друг. Поэтому меня сложившаяся ситуация немного задевает. Хотелось бы, чтобы Игорь играл все матчи в основном составе. Как тот же Доменико Кришито, который играет всегда.

– Действительно, итальянец под ротацию почему-то не попадает. А как относитесь к появившимся разговорам, что Роберто Манчини, возможно, стоит сделать правым защитником на постоянной основе Бранислава Ивановича?

– Манчини разберется и без меня, он видит футболистов каждый день. Но опять же, повторюсь, мне бы хотелось, чтобы Игорь играл постоянно. При всем уважении к Бано. Помимо этого Игорь россиянин, недалеко чемпионат мира. У Манчини свои задачи, ему не до задач сборной России. Хочу, чтобы Игорь попал на чемпионат мира и провел его достойно.

– Для уточнения. У Игоря со здоровьем все в порядке, никаких повреждений не было?

– Нет, он здоров. Речь о ротации состава.