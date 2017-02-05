Агент Шкулетича утверждает, что вариантов продолжения карьеры у игрока нет

Агент нападающего "Локомотива" Петара Шкулетича Иван Аджич сообщил, что у его клиента на данный момент нет вариантов продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявлял ПАОК.

- На данный момент у Шкулетича нет вариантов, при которых он может покинуть клуб, поскольку трансферное окно в Европе уже закрылось, - цитирует "Р-Спорт" Аджича. - Вариантов продолжения карьеры в России у Петара сейчас тоже нет. Но руководство "Локомотива" ясно дало понять, что они не хотят видеть его в команде. Завтра я должен провести встречу с президентом "Локомотива", в ходе которой мы должны обсудить будущее футболиста. Если ничего не получится, то футболист останется в клубе до конца сезона.

В текущем сезоне Шкулетич провел 10 матчей и забил 2 гола в чемпионате России.