Агент: "Шандау не покинет "Анжи" зимой"

Агент защитника "Анжи" Шандау Ренато Фигаредо подчеркнул, что футболист не намерен уходить из клуба во время зимнего трансфертного окна. Ранее сообщалось, что 28-летний игрок ведет переговоры с командами российской премьер-лиги и ФНЛ.

– У Шандау были предложения от других клубов в ходе нынешнего трансферного окна, но ни одно из них нас не устроило, – приводит ТАСС слова Фигаредо. – Контракт игрока с клубом будет действовать еще два года, Шандау не собирается покидать клуб этой зимой. Также в апреле он получит итальянский паспорт, который поможет ему в будущем.

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