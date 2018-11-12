Агент Шаблий - о Кононове в "Спартаке": "Он давно заслужил возглавить топ-клуб"

Футбольный агент Вадим Шаблий выразил мнение, что Олег Кононов давно заслужил назначение в топ-клуб. 52-летний российский специалист сегодня возглавил "Спартак"​. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2019/20.

– Олег Кононов давно заслужил возглавить топ-клуб, заслужил своей работой и своим профессиональным отношением к делу. Кононов – тренер-максималист, – написал Шаблий в Инстаграме. – Он – человек, который умеет управлять амбициями команды, знает как добиваться поставленных задач и любит дело, которым занимается. У руля "Спартака" всегда были только сильнейшие тренеры.