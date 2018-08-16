Агент: "Сделка с "Аталантой" завершена. Ригони уйдет из "Зенита"

Представитель полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер подтвердил "СЭ" информацию о том, что 25-летний перейдет в "Аталанту". Ранее сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что за аренду Ригони "Аталанта" заплатит 1 миллион евро. Также соглашение между клубами подразумевает опцию выкупа прав на игрока по завершении срока аренды. Это обойдется клубу из Бергамо в 15 миллионов евро.

– Сделка с "Аталантой" завершена, клубы договорились об аренде, – сказал Ольер. – Ригони перейдет в эту команду и будет выступать до конца сезона. (Игорь НОВИКОВ)

Ригони перешел в "Зенит" прошлым летом, сине-бело-голубые отдали за него 7 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два матча во всех турнирах.

Таблица переходов РПЛ //

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