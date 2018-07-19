Агент: "Сделка по переходу Видаля в "Локомотив" близка к завершению"

Давид Гарсия, официальный представитель 28-летнего защитника "Барселоны" Алейша Видаля, рассказал "СЭ", что высока вероятность перехода его клиента к чемпионам России.

- Видаль все еще может присоединиться к "Локомотиву". Не исключено, сделка близка к завершению, - сказал Гарсия.

В минувшем сезоне Видаль не являлся твердым игроком основного состава каталонцев: провел 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Срок его контракта с сине-гранатовым заканчивается летом 2020 года. (Игорь НОВИКОВ)