Агент: "Сделка по переходу Магнуссона в ЦСКА завершится 13 или 14 июня"

Бьярки Гунллаугссон, официальный представитель защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона, рассказал "СЭ", что трансфер 25-летнего исландца в ЦСКА должен произойти в ближайшие несколько дней.

- Вы говорили, что сделка по Хердуру закроется до старта ЧМ. Успеете? – вопрос Гунллаугссону.

- Нет причин для беспокойства. Мы на правильном пути, сделка завершится в среду или в четверг.

По данным "СЭ", сумма трансфера составит 3 миллиона фунтов стерлингов. Чемпионат мира-2018 стартует 14 июня. В субботу Магнуссон в состав сборной Исландии прибыл на базу в Геленджик. (Игорь НОВИКОВ)