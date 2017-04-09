Агент Щенникова: "Георгий точно не планирует менять ЦСКА на другую российскую команду"

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, подчеркнул, что его клиент не рассматривает предложения от других клубов и хочет остаться в команде. 25-летний футболист в текущем сезоне сыграл за армейцев 26 матчей в разных турнирах, не отметился в них результативными действиями и заработал четыре желтые карточки.

– Контракт игрока с клубом действует до конца следующего сезона, хотя некоторые порталы пишут о декабре 2017 года, но это неправда, – цитирует ТАСС Пушкина. – Сам игрок хочет остаться в ЦСКА и в России точно не планирует менять армейцев на другую команду. За стол переговоров с руководством ЦСКА мы еще не садились, но если они предложат, обязательно это сделаем.