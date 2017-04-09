13:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент Щенникова: "Георгий точно не планирует менять ЦСКА на другую российскую команду"

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Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, подчеркнул, что его клиент не рассматривает предложения от других клубов и хочет остаться в команде. 25-летний футболист в текущем сезоне сыграл за армейцев 26 матчей в разных турнирах, не отметился в них результативными действиями и заработал четыре желтые карточки.

– Контракт игрока с клубом действует до конца следующего сезона, хотя некоторые порталы пишут о декабре 2017 года, но это неправда, – цитирует ТАСС Пушкина. – Сам игрок хочет остаться в ЦСКА и в России точно не планирует менять армейцев на другую команду. За стол переговоров с руководством ЦСКА мы еще не садились, но если они предложат, обязательно это сделаем.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4168139

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

К Леонидию, в чемпион-шип.

14:39

avu1956

Агент начал предпродажную подготовку.

14:00

defender_8

Атакующий защитник, но отдаёт передачи в лучшем случае "поперёк". Даже Комбаров выглядит предпочтительней.

13:29

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