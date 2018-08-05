Агент: "Сантос" пока не принял решение по трансферу Вериссимо в "Зенит"

Официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу рассказал "СЭ" о том, что руководство бразильского клуба еще не определилось с решением по сделке с "Зенитом". Петербуржцы предложили 9 миллионов евро за трансфер 23-летнего футболиста, бразильцы просят 10 миллионов.

– "Сантос" пока думает, принимает решение по поводу этой сделки, – сказал Инасиу. (Игорь НОВИКОВ)

Контракт Вериссимо с "Сантосом" рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 5 миллионов евро.

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