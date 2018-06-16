Агент: "Сампдория" может столкнуться с проблемами при подписании Паредеса – это его зарплата"

Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что полузащитник "Зенита" Леандро Паредес попал в сферу интересов "Сампдории".

– "Сампдория" – неплохой клуб. Но, думаю, если они хотят подписать Паредеса, то столкнуться с одной проблемой – его зарплатой, – говорит Спинози.

– Может быть, Паредес настолько хочет вернуться в серию А, что согласится выступать и в Генуе?

– Возможно, но "Сампдория" – середняк чемпионата.

По информации La Repubblica, "Сампдория" рассматривает 23-летнего аргентинца на замену полузащитнику Лукасу Торрейре, который в ближайшее время перейдет в "Арсенал".

Паредес выступает за "Зенит" с лета 2017 года, когда перешел из "Ромы" за 23 миллиона евро. В минувшем сезоне чемпионата России на его счету 28 матчей, 4 гола и 7 результативных передач. (Игорь НОВИКОВ)