Агент Сафонов: "На месте "Локо" присмотрелся бы к Еременко"

Известный агент Алексей Сафонов допускает, что "Спартак" решил расстаться с полузащитником Романом Еременко, так как, видимо, больше не сотрудничает с его агентом Марко Трабукки.

– В принципе у "Спартака" была такая опция. Вот клуб ею и воспользовался, – говорит Сафонов. – Я думаю, что тут какие-то все же подводные течения. Возможно, у клуба возникли проблемы с агентом Еременко. Хотя я считаю, что это неправильно. Игрок не должен страдать из-за таких ситуаций. Какие-то обидки на агента... Но у нас такое часто происходит. На первом месте стоит не футбол, а всякие вещи... Для меня тут принцип простой: есть хороший игрок, а есть – плохой. Вот это и надо ставить во главу угла, а не смотреть на то, кто у кого агент.

– Нынешний Еременко – хороший игрок?

– На мой взгляд, это полузащитник высокого уровня. Тот, кто его теперь возьмет, не прогадает.

– Где он может продолжить карьеру?

– Я бы на месте "Локомотива" присмотрелся к Роману. Железнодорожникам именно такого исполнителя сейчас и не хватает. Универсальный хавбек, способный закрыть разные позиции. Если пройдет сборы с новой командой, то никаких проблем у него вообще не будет. Тем более пишут, что он успешно прошел медосмотр в "Спартаке".

– За красно-белых финн провел 7 неполных матчей и отдал одну голевую передачу. Как вам его игра?

– Да тут дело не в статистике. Человек все-таки находился под большим давлением. Вернуться в футбол после такой дисквалификации... Сложно. Еременко только попал в ритм, потом получил травму. А затем по каким-то причинам с ним расстались.... Вот сейчас он будет в полном порядке. Кто из тренеров теперь поверит в Еременко, сорвет куш. (Виталий Айрапетов)