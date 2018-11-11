Агент Сафонов: "Кто привел Рианчо в "Спартак"?! И для чего?"

Известный агент Алексей Сафонов после поражения "Спартака" от "Уфы" сказал, что возникают серьезные вопросы к менеджменту клуба.

– Есть такая фраза: короля делает свита. Значит, что-то внутри происходит не то… Постоянные тасовки состава. То одни выходят на поле, то другие. Откуда взяться результату? Некоторые решения Рианчо вообще не поддаются никакой логике! Что ж, раз в клубе допустили такой хаос, пожинайте плоды… Ответственность должен нести менеджмент.

– Рианчо перед матчем сказал: "Если эта игра последняя, я всех поблагодарю. Всегда восходит солнце". Взойдет ли еще раз его тренерское "солнце" в РПЛ?

– После встречи "Рубин" – "Спартак" Курбан Бердыев спросил у журналистов: "А у вас силы остались меня послушать?" Рианчо тогда вещал чуть ли не 50 минут на пресс-конференции. Этим, видимо, и запомнится. Как говорится, и тут Остапа понесло…

Знаете, мы заслуживаем того, чего мы заслуживаем. Да еще и за наши деньги.

Испанец в свое время и с Ребровым в киевском "Динамо" что-то не поделил, так как считал, что все нужно делать только по его конспектам. Потом в сборной Украины у Рианчо не сложилось с Шевченко. В "Спартаке" что-то у Рауля не то. И опять же здесь вопрос не к самому тренеру. А кто его вообще привел в "Спартак"?! И для чего? (Виталий Айрапетов)

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