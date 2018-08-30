Агент Руиса - о "Зените": "Сложно представить, что сделка состоится. Осталось мало времени"

Махико Диас, представитель 29-летнего защитника "Вильярреала" Виктора Руиса, сказал корреспонденту "СЭ", что шансы на переход его клиента в "Зенит" минимальны.

- Правда ли, что Руис может стать игроком "Зенита"? - вопрос агенту.

- Мне сложно представить Руиса в "Зените", потому что до конца трансферного окна остается мало времени, но условия сделки между клубами не согласованы.

Потенциальный новичок "Зенита" выступает за "Вильярреал" с 2014 года. За это время он сыграл в 158 матчах во всех турнирах и забил 3 мяча. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2019 года. Портал transfermarkt.de оценивает его стоимость в 12 миллионов евро. (Гоша ЧЕРНОВ)

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