Агент: "Российские клубы действительно интересуется Факундо Феррейрой"

Известный украинский агент Вадим Шаблий сообщил "СЭ", что существует вероятность перехода форварда "Шахтера" Факундо Феррейры в ЦСКА или "Спартак".
- У него закончился контакт с "Шахтером", так что, думаю, действительно им интересуются российские клубы, - отметил Шаблий.
27-летний Феррейра в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах. (Игорь НОВИКОВ)
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svg57
а он уже играл в России????
12:07
баламошка
muxaizsochi В российский клуб еще не перешел, а уже стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах.////////////Значит, когда перейдёт в наш Чемпионат, то ещё больше в нём забивать будет!
12:05
shur
muxaizsochi В российский клуб еще не перешел, а уже стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах. 11:58_______________ Так и будет в будущем году в СПАРТАКЕ.
12:00
muxaizsochi
В российский клуб еще не перешел, а уже стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах.
11:58
kafk
может все таки , стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины?
11:56