Агент: "Российские клубы действительно интересуется Факундо Феррейрой"

Известный украинский агент Вадим Шаблий сообщил "СЭ", что существует вероятность перехода форварда "Шахтера" Факундо Феррейры в ЦСКА или "Спартак".

- У него закончился контакт с "Шахтером", так что, думаю, действительно им интересуются российские клубы, - отметил Шаблий.

27-летний Феррейра в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах. (Игорь НОВИКОВ)

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