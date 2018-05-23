11:47 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Российские клубы действительно интересуется Факундо Феррейрой"

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Известный украинский агент Вадим Шаблий сообщил "СЭ", что существует вероятность перехода форварда "Шахтера" Факундо Феррейры в ЦСКА или "Спартак".

- У него закончился контакт с "Шахтером", так что, думаю, действительно им интересуются российские клубы, - отметил Шаблий.

27-летний Феррейра в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах. (Игорь НОВИКОВ)

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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а он уже играл в России????

12:07

баламошка

muxaizsochi В российский клуб еще не перешел, а уже стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах.////////////Значит, когда перейдёт в наш Чемпионат, то ещё больше в нём забивать будет!

12:05

shur

muxaizsochi В российский клуб еще не перешел, а уже стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах. 11:58_______________ Так и будет в будущем году в СПАРТАКЕ.

12:00

muxaizsochi

В российский клуб еще не перешел, а уже стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 21 мяч в 30 матчах.

11:58

kafk

может все таки , стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины?

11:56

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