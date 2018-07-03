Агент Роши заявил, что "Спартак" готов продать игрока

Хэмилтон Бернард, агент форварда "Спартака" Педро Роши, рассказал о будущем своего клиента. Ранее появилась информация, что многие бразильские клубы хотят арендовать 23-летнего игрока.

- "Спартак" не хочет отдавать Рошу в аренду кому-либо. Клуб только согласен на продажу, - цитирует Бернарда Yahoo Esportes.

По данным зарубежных СМИ, красно-белые готовы расстаться с игроком за 12 миллионов евро.

Роша выступает за красно-белых с августа 2017 года. С тех пор он провел за команду 14 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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