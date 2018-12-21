18:19 | Футбол — РПЛ

Агент Роши: Уведомлений от "Спартака" не получал. Знаю, что клуб готов продать Педро"

Обсудить
0

Агент нападающего "Спартака" Хамилтон Бернард рассказал "СЭ" о будущем бразильца в команде.

– Правда ли, что "Спартак" отправил вам письмо с информацией, что не ждет Педру Рошу на январский сбор?

– Нет, я не получал никаких уведомлений, ничего об этом не знаю.

– Был ли разговор с руководством клуба по поводу будущего нападающего? "Спартак" готов отдать его в аренду в Бразилию?

– Готов только продать. И есть много заинтересованных клубов, но все хотят оформить именно аренду. У них нет денег на приобретение Роши.

В сезоне-2018/19 24-летний Роша сыграл за "Спартак" всего четыре матча и не отметился результативными действиями. (Юлия Яковлева)

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...