Агент Роши: "Педро хочет играть в "Спартаке", но интерес из Европы и Бразилии есть"

Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши опроверг информацию о том, что игрок хотел бы сменить команду этим летом.
– Педру пока отдыхает, после 15-го числа вернется в клуб, тогда и поговорим с руководством. Но пока все идет к тому, что он останется в "Спартаке". Разве что сам клуб не захочет его оставлять. Пока нам никто ничего не говорил.
– А новости про то, что именно Педро хочет уйти – неправда?
– Нет, он хочет остаться, и играть за команду в новом сезоне. Есть клубы, которые интересуются Рошей, но он не хочет уходить.
– Какие клубы интересуются: из Бразилии или Европы?
– И те, и другие, им интересна аренда игрока. Но Педру сосредоточен на "Спартаке". (Юлия ЯКОВЛЕВА)