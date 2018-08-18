Агент: "Ригони хочет вернуться в "Зенит" после аренды"

Хуан Крус Ольер, официальный представитель полузащитника "Аталанты" Эмилиано Ригони, рассказал "СЭ" о том, что 25-летний аргентинец покинул "Зенит" из-за большого количества легионеров в команде.

– Конечно, Ригони хочет вернуться в "Зенит" после аренды, – заявил Ольер. – Эмилиано не забыл, кто поверил в него, когда он приехал в Европу. Единственная проблема в том, что у "Зенита" много легионеров в команде и из-за лимита не все могут играть. В том, что Ригони ушел в аренду, нет ничьей ошибки. Ему нужно играть, и "Зениту" нужно, чтобы он играл.

Ранее сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что за аренду Ригони "Аталанта" заплатит 1 миллион евро. Затем клуб из Бергамо получит право выкупить его контракт за 15 миллионов евро.

Ригони перешел в "Зенит" прошлым летом, сине-бело-голубые отдали за него 7 миллионов евро. (Игорь НОВИКОВ)