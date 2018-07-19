Агент: "Рейеса не будет в "Локомотиве". Клуб проявлял интерес, но потом не выходил на связь"

Матиас Бунге, официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса, рассказал "СЭ" о переговорах с "Локомотивом". 30 июня завершился срок контракта 25-летнего Рейеса с "Порту", и он стал свободным агентом.

– "Локомотив" действительно проявлял интерес к Диего. В начале нашего общения клуб подтвердил это, но потом никто из руководства на связь не выходил, – отметил Бунге. – Так что туда мы точно не пойдем. К Рейесу проявляют интерес команды из Англии, Испании и Турции – ждем конкретных предложений. (Игорь НОВИКОВ)