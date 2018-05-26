Агент Рабелло ответил на вопрос об интересе "Локомотива" к игроку

Анселмо Паива, представитель защитника "Ботафого" Игора Рабелло, в разговоре с корреспондентом "СЭ" не стал опровергать информацию Globo Esporte о том, что его клиентом интересуется "Локомотив". На прошлой неделе журналист бразильского издания Ренан Моура в Твиттере написал, что чемпионы России собираются сделать официальное предложение о покупке 23-летнего бразильца.

– Выходил ли на вас "Локомотив" с предложением о покупке Рабелло? – вопрос Паиве.

– "Локомотив"? Ха-ха, вы очень умны. Я не говорил, что Игором интересуется именно "Локомотив".

– Бразильские СМИ уверены в этом.

– Не я сообщал им это. Простите, но я не могу подтвердить эту информацию. Если подтвержу, то могут возникнуть проблемы.

– Вы получали предложения от какого-нибудь клуба на этой неделе?

– Нет, ничего не изменилось. "Ботафого" ответил на электронное письмо из российского клуба на прошлой неделе и больше ничего не получал.

Ранее в интервью "СЭ" агент Рабелло Анселмо Паива заявил об интересе к своему клиенту со стороны российского клуба и оценил трансфер в 6 миллионов евро. При этом он отметил, что этот клуб – не "Спартак". Совет директоров "Ботафого" ожидает официального предложения по трансферу Рабелло в ближайшие несколько дней и готов расстаться с игроком. Контракт защитника с бразильским клубом истекает в 2020 году. (Гоша ЧЕРНОВ)