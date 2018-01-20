Агент Промеса отказался комментировать информацию о "Саутгемптоне"

Кес Плугсма, представитель компании SEG, ведущей дела нападающего "Спартака" Квинси Промеса, не стал отвечать на вопрос о возможном переходе футболиста в "Саутгемптон". Информация появилась в британских СМИ, однако, по данным "СЭ", она не соответствует действительности – на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.
– Наше агентство не дает комментарии прессе о своих клиентах, – сказал Плугсма (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов – 2 мяча и 2 голевых паса.
Светлана Морозова
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20:20
К.Б.Ын
PLUT-IN Ливеру пешеход не нужен, а уходить на меньшие деньги игрок не хочет. Т.ч. так и останется в болоте. 19:19--------- Дядя, ты обшибся адресом. Промес - в СПАРТАКЕ, а не в Питерской деревне )
20:05
Jean4
PLUT-IN, хорошо что вы о всем осведомлены, мы то никто не знает, а у вассвязи и в Ливерпуле и с Промесом вы не иначе как дружите раз такой информацией располагаете.
19:29
PLUT-IN
Ливеру пешеход не нужен, а уходить на меньшие деньги игрок не хочет. Т.ч. так и останется в болоте.
19:19
К.Б.Ын
)))
19:15
ЗлобныйЖиртрест
Содержательно
19:12