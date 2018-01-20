Агент Промеса отказался комментировать информацию о "Саутгемптоне"

Кес Плугсма, представитель компании SEG, ведущей дела нападающего "Спартака" Квинси Промеса, не стал отвечать на вопрос о возможном переходе футболиста в "Саутгемптон". Информация появилась в британских СМИ, однако, по данным "СЭ", она не соответствует действительности – на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.

– Наше агентство не дает комментарии прессе о своих клиентах, – сказал Плугсма (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов – 2 мяча и 2 голевых паса.

Таблица переходов РФПЛ