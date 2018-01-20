18:55 | Футбол — РФПЛ

Агент Промеса отказался комментировать информацию о "Саутгемптоне"

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Кес Плугсма, представитель компании SEG, ведущей дела нападающего "Спартака" Квинси Промеса, не стал отвечать на вопрос о возможном переходе футболиста в "Саутгемптон". Информация появилась в британских СМИ, однако, по данным "СЭ", она не соответствует действительности – на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.

– Наше агентство не дает комментарии прессе о своих клиентах, – сказал Плугсма (Гоша ЧЕРНОВ)

Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов – 2 мяча и 2 голевых паса.

Таблица переходов РФПЛ

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Светлана Морозова

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20:20

К.Б.Ын

PLUT-IN Ливеру пешеход не нужен, а уходить на меньшие деньги игрок не хочет. Т.ч. так и останется в болоте. 19:19--------- Дядя, ты обшибся адресом. Промес - в СПАРТАКЕ, а не в Питерской деревне )

20:05

Jean4

PLUT-IN, хорошо что вы о всем осведомлены, мы то никто не знает, а у вассвязи и в Ливерпуле и с Промесом вы не иначе как дружите раз такой информацией располагаете.

19:29

PLUT-IN

Ливеру пешеход не нужен, а уходить на меньшие деньги игрок не хочет. Т.ч. так и останется в болоте.

19:19

К.Б.Ын

)))

19:15

ЗлобныйЖиртрест

Содержательно

19:12