Агент: "Промес – отличный игрок, но "Милан" ищет усиления в центре поля"

Итальянский агент Людовико Спинози поделился с "СЭ" мнением по поводу интереса "Милана" к полузащитнику "Спартака" Квинси Промесе.

– Промес – отличный игрок, который здорово проявил себя в России. Однако по поводу его возможного перехода в "Милан" я думаю, что это маловероятно. Дело в том, что клуб ищет усиления в центре поля, – отметил Спинози.

Ранее сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что руководство "Милана" обращалось с представителем 26-летнего футболиста, но пока не начинало переговоры со "Спартаком". По информации "СЭ", красно-белые будут просить за Промеса 25 миллионов евро. (Игорь НОВИКОВ)​