Агент: "Пока не слышал про интерес "Зенита" к Линделефу"

Шведский агент Антони Александракис прокомментировал "СЭ" информацию о том, что защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф может перейти в "Зенит".

– Пока не слышал про интерес "Зенита" к Линделефу. Он пришел из маленького клуба в "Бенфику", играл долго за молодежные команды, а потом попал в основу, – сказал Александракис. – Однако когда представился шанс, им воспользовался и стал хорошим защитником. А "Бенфика" продала его и заработала хорошие деньги. (Игорь НОВИКОВ)

В минувшем сезоне Линделеф провел 17 матчей в чемпионате Англии. В "Манчестер Юнайтед" 24-летний швед перебрался прошлым летом.

Таблица переходов РПЛ //

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