Агент: "Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и "Зенита"

Официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу отказался комментировать "СЭ" ситуацию по сделке с "Зенитом". Издание Globoesporte сообщило, что бразильский клуб не смог предоставить российскому гарантий того, что третья сторона не станет инициатором аукциона за игрока обороны.

– Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и "Зенита", – отметил Инасиу. (Игорь НОВИКОВ)

"Зенит" предлагал за трансфер 23-летнего футболиста 9 миллионов евро, "Сантос" хотел получить на 1 миллион больше, не считая выплат третьим сторонам сделки. Также Globoesporte сообщило, что ранее бразильцы отдали в аренду "Сивасспора" другого защитника Давида Браза. Это может помешать "Сантосу" отпустить Вериссимо, чтобы не столкнуться с дефицитом защитников.

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