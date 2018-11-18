Агент: "Пока к Дриусси не обращались из сборной Италии, но Манчини всегда нравилась его игра"

Густаво Педрозо, официальный представитель форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что его клиент может сыграть за сборную Италии. Как сообщает Gazzetta dello Sport, главный тренер "Скуарды адзурры" Роберто Манчини хотел бы пригласить 22-летнего нападающего, который имеет двойное гражданство: аргентинское и итальянское.

– Пока по поводу сборной Италии к нам не обращались, но могу сказать, что Манчини всегда нравилась игра Дриусси, – сказал Педрозо.

Манчини, возглавлявший "Зенит" в сезоне-2017/18, настоял на трансфере Дриусси из "Ривер Плейт". Игрок не выступал за национальную команду Аргентины, но провел в 23 матча за юношеские и молодежные сборные страны, забив 8 голов. Этот факт не может стать препятствием для смены футбольного гражданства.

В этом сезоне Дриусси провел 21 официальную встречу за "Зенит", забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. (Игорь Новиков)