Агент: "Пока ЦСКА не сделал предложения Миланову по продлению контракта"

Мирчо Димитров, являющийся агентом полузащитника ЦСКА Георгия Миланова, отметил, что клубу нужно время, чтобы определиться в вопросе продления контракта с хавбеком. Действующее соглашение сторон рассчитано до лета 2018 года.

– Пока ЦСКА не сделал предложения о продлении контракта, – цитирует "Р-Спорт" Димитрова. – Думаю, им нужно время, чтобы определиться в этом вопросе. Команда сейчас борется за медали, а Георги не играет из-за травмы. К маю он восстановится, проведет несколько матчей, а ЦСКА, надеюсь, финиширует в двойке и обеспечит себе попадание в Лигу чемпионов. Тогда мы и сядем за стол переговоров.

Отметим, что Миланов в текущем розыгрыше чемпионата России принял участие в 16 матчах и забил два гола.