21:36 | Футбол — РПЛ

Агент подтвердил интерес "Зенита" к защитнику "Спортинга" Акунье

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Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Маркосу Акунье. Португальское издание O Jogo подтвердило эту информацию, оценив 27-летнего аргентинца в 18-20 миллионов евро. 

"Зенит" входит в число клубов, которые интересуются Акуньей, - приводит РИА Новости слова агента футболиста Пабло дель Рио.

В текущем сезоне Акунья провел 15 матчей за "Спортинг" в чемпионате Португалии и забил один гол. Также аргентинец принял участие в пяти играх в Лиге Европы.

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https://rsport.ria.ru/20190114/1549346222.html

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