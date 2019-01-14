Агент подтвердил интерес "Зенита" к защитнику "Спортинга" Акунье

Как ранее сообщал "СЭ", "Зенит" проявляет интерес к защитнику "Спортинга" Маркосу Акунье. Португальское издание O Jogo подтвердило эту информацию, оценив 27-летнего аргентинца в 18-20 миллионов евро.

- "Зенит" входит в число клубов, которые интересуются Акуньей, - приводит РИА Новости слова агента футболиста Пабло дель Рио.

В текущем сезоне Акунья провел 15 матчей за "Спортинг" в чемпионате Португалии и забил один гол. Также аргентинец принял участие в пяти играх в Лиге Европы.

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