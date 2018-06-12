Агент подтвердил, что "Краснодар" может купить защитника "Шарлеруа"

25-летний защитник "Шарлеруа" Дорьен Десолей может оказаться в "Краснодаре". Об этом "СЭ" сообщил известный бельгийский агент Сантуш Верхулст.

- Это правда, что Дорьеном интересуется "Краснодар". Думаю, у этого клуба большие шансы подписать Десолея, - сказал Верхулст.

- "Быки" взяли Уроша Спаича. Десолей лучше?

- Это такой же качественный защитник, как и Спаич, примерно того же уровня. Его нет в сборной Бельгии? Так посмотрите на уровень и класс ее игроков! Это топ-команда, одна из трех лучших на планете. (Игорь НОВИКОВ)

Десолей в минувшем сезоне провел 37 матчей в чемпионате Бельгии и забил три мяча. Его контракт с "Шарлеруа" действует до лета 2023 года.

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