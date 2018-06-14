Агент подтвердил, что "Краснодар" интересуется полузащитником сборной Колумбии

Норман Капуоццо, официальный представитель хавбека "Порту" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро, прокомментировал "СЭ" информацию о его возможном переходе в "Краснодар".

– Это правда, что этот клуб интересуется Кинтеро, – сказал Капуоццо, но при этом отказался отвечать на вопрос о 12 миллионах евро, которые "быки", по информации Radio Continental, предложили за Кинтеро.

В январе 25-летний колумбиец перешел в "Ривер Плейт" на правах аренды и будет выступать за аргентинский клуб до декабря 2018 года. В текущем сезоне на его счету 13 матчей, 1 гол и 2 результативные передачи. (Игорь НОВИКОВ)