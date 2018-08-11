Агент: "Переход Влашича в ЦСКА вполне реален"

Хорватский агент Младен Клишкиниц рассказал "СЭ" о том, что полузащитник "Эвертона" и сборной Хорватии Никола Влашич действительно может оказаться в ЦСКА.

– Переход Влашича в ЦСКА вполне реален, – отметил Клишкиниц. – Конечно, по стилю игры он отличается от Александра Головина, который недавно покинул ЦСКА. Но Влашич вырос спортивной семье и отличается отличными физическими данными. Переход в ЦСКА будет отличным испытанием для него!

Прошлым летом Влашич перешел в "Эвертон" из "Хайдука" в 2017 году, подписав пятилетнее соглашение. В минувшем сезоне чемпионата Англии 20-летний хорват провел 12 матчей. (Игорь НОВИКОВ)​