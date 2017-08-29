Агент: "Переход Лестьенна в "Спартак" исключен"

Агент нападающего "Рубина" Максима Лестьенна Михаэль Бэк сообщил, что футболист не перейдет в "Спартак". При этом он не исключил, что 25-летний игрок может покинуть команду до закрытия трансферного окна.

– Переход Лестьенна в "Спартак" исключен. Шансов нет, – приводит ТАСС слова Бэка.

Ранее главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщал, что до закрытия трансферного окна Казань может покинуть большая группа игроков, так как клубу необходимо соответствовать требованиям финансового fair play.

"Рубин" приобрел Лестьенна прошлым летом у голландского ПСВ. Сумма трансфера оценивалась в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец забил два гола в трех матчах.