Агент: "Переход Алейша Видаля в "Локомотив" еще возможен"

Давид Гарсия, официальный представитель защитника "Барселоны" Алейша Видаля, рассказал "СЭ" об интересе "Локомотива" к испанцу.

- Могу сказать лишь то, что сейчас у нас есть предложение от очень важного клуба в Европе, - сказал Гарсия. - Но это не единственный вариант. Так что переход в "Локомотив" еще возможен.

Ранее сообщалось, что железнодорожники готовы предложить "Барселоне" 7 миллионов евро за 28-летнего испанца. В минувшем сезоне чемпионата Испании Видаль провел 15 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Срок его контракта с каталонцами истекает летом 2020 года. (Игорь НОВИКОВ)

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