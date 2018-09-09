Агент Паредеса: "Милан"? Может быть, новости появятся позднее"

Пабло Саббаг, официальный представитель полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, заявил, что ничего не знает о возможном переходе своего клиента в "Милан".

Ранее итальянская газета Tuttosport сообщила, что зимой красно-черные могут предпринять попытку приобрести 24-летнего хавбека.

– Связывались ли с вами представители "Милана" по поводу трансфера Паредеса? – вопрос Саббагу.

– Нет, пока я ничего не знаю об интересе этого клуба. Еще только сентябрь. Может быть, новости появятся позднее. (Гоша Чернов)