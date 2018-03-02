Агент: "Паредес устал от "Зенита"? Ничего об этом не знаю"

Известный агент Марсело Симонян, который был связан с переходом аргентинских футболистов в "Зенит", прокомментировал "СЭ" информацию о том, что хавбек Леандро Паредес устал от России. Об этом накануне сообщило издание Calciomercato, заявив, что 23-летний Паредес попросил своих агентов найти ему новый клуб.

– Паредес устал от "Зенита" и России? Ничего об этом не знаю, – сообщил Симонян.

Леандро Паредес перешел в "Зенит" прошлым летом, в РФПЛ на его счету 19 матчей, 3 гола и 3 результативных паса. (Игорь НОВИКОВ)