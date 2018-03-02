Агент: "Паредес устал от "Зенита"? Ничего об этом не знаю"

Известный агент Марсело Симонян, который был связан с переходом аргентинских футболистов в "Зенит", прокомментировал "СЭ" информацию о том, что хавбек Леандро Паредес устал от России. Об этом накануне сообщило издание Calciomercato, заявив, что 23-летний Паредес попросил своих агентов найти ему новый клуб.
– Паредес устал от "Зенита" и России? Ничего об этом не знаю, – сообщил Симонян.
Леандро Паредес перешел в "Зенит" прошлым летом, в РФПЛ на его счету 19 матчей, 3 гола и 3 результативных паса. (Игорь НОВИКОВ)
ненавижу_Мойшу_Каца
Первый пошел. Дан старт забегу аргентинских "тангерос". Дорогу молодым талантам из Зенит-2 !! )
17:36
Доктор_Хряк
Обычно, армяне всегда гутарят, что никогда ничего не знают )))
15:37
14BrGRU
VentoR ты что не в курсе?? Millwall82 известный любитель бубенчиков :)
15:33
Millwall82
Закрылось окно, даже в Китае, так что утка слишком жирная.
15:03
баламошка
Раз "ничего не знаю", значит точно доконали его лазурные.
15:03
вэняляйнэн
Вброс неспроста. Похоже окапывают, чтобы упаковать.
15:01
SPFAN
Один аргентинец, уже пакует чемоданы)
14:44