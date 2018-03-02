13:46 | Футбол — РФПЛ

Агент: "Паредес устал от "Зенита"? Ничего об этом не знаю"

Леандро ПАРЕДЕС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леандро ПАРЕДЕС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный агент Марсело Симонян, который был связан с переходом аргентинских футболистов в "Зенит", прокомментировал "СЭ" информацию о том, что хавбек Леандро Паредес устал от России. Об этом накануне сообщило издание Calciomercato, заявив, что 23-летний Паредес попросил своих агентов найти ему новый клуб.

– Паредес устал от "Зенита" и России? Ничего об этом не знаю, – сообщил Симонян.

Леандро Паредес перешел в "Зенит" прошлым летом, в РФПЛ на его счету 19 матчей, 3 гола и 3 результативных паса. (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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ненавижу_Мойшу_Каца

Первый пошел. Дан старт забегу аргентинских "тангерос". Дорогу молодым талантам из Зенит-2 !! )

17:36

Доктор_Хряк

Обычно, армяне всегда гутарят, что никогда ничего не знают )))

15:37

14BrGRU

VentoR ты что не в курсе?? Millwall82 известный любитель бубенчиков :)

15:33

Millwall82

Закрылось окно, даже в Китае, так что утка слишком жирная.

15:03

баламошка

Раз "ничего не знаю", значит точно доконали его лазурные.

15:03

вэняляйнэн

Вброс неспроста. Похоже окапывают, чтобы упаковать.

15:01

SPFAN

Один аргентинец, уже пакует чемоданы)

14:44

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