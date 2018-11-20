Агент Оздоева: "В "Зените" Магомеда используют не на той позиции"

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева, прокомментировал информацию, что зимой его клиент может покинуть питерский клуб. Сегодня СМИ сообщили, что хавбеком интересуется ряд зарубежных клубов, которые готовы взять футболиста в аренду.

- Правда, что зимой Оздоев может уйти из "Зенита"?

- У Магомеда действующий контракт с "Зенитом", он намерен его отработать, старательно выполнять свои обязательства.

- Однако он выходит на поле не часто…

- На мой взгляд, он играет не на своей позиции. Мне кажется, его немного неправильно используют. Поэтому Магомед не столь эффективен.

- Поясните, пожалуйста.

- Оздоев чистый опорник. А в "Зените" его ставят атакующим центральным полузащитником. Но это же не его позиция! Отсюда и не самый высокий КПД. Магомед - футболист такого же плана, как Тимощук. Не думаю, что у Анатолия получилась бы игра на месте атакующего хавбека. Тем не менее, Оздоев рук не опускает, у него есть желание доказать свою состоятельность в питерском клубе. Да, пока достаточной игровой практики он в "Зените" не получает. Но намерен доказать свою состоятельность. (Виталий Айрапетов)

В текущем сезоне Оздоев принял участие в семи играх во всех турнирах, причем лишь в двух он вышел в стартовом составе, а 90 минут отыграл лишь в кубковой встрече с "Волгарем" (4:0).