Агент Оздоева: "Интерес к футболисту проявляют "Сент-Этьен" и "Локомотив"

Агент Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев сообщил, что интерес к футболисту проявляет "Сент-Этьен". Он добавил, что не знает, будет ли предметное предложение от "Локомотива".

– Интересы к Оздоеву есть, в том году был "Лион", в этом – "Сент-Этьен", – приводит ТАСС слова Гаргаева. – Видимо, они плотно работают с нашим чемпионатом. Может быть, в клуб уже что-то отправили, но я ничего об этом не знаю. Также "Локомотив" проявляет интерес, но я не знаю, будет ли что-то предметное.

Он игрок "Рубина", а интересы возникают всегда и ко всем футболистам. Кроме того, Магомед – игрок сборной, играл в еврокубках, но эти интересы не говорят о том, что он собирается уходить. Оздоев сейчас находится в отпуске, не дергается в стороны, клуб ждет его на сборах.