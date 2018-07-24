Агент: "Останется ли Джорджевич в "Зените"? Его хотят купить два российских клуба"

Игор Глушевич, официальный представитель форварда "Зенита" Луки Джорджевича, рассказал "СЭ" о вариантах, имеющихся у 23-летнего черногорца.

– Джорджевич постоянно выходил на поле в контрольных матчах "Зенита", забивал. Означает ли это, что он останется в команде? – вопрос Глушевичу.

– К нему проявляют серьезный интерес в Англии. Также два российских клуба хотят приобрести Луку. Так что посмотрим.

Минувший сезон Джорджевич провел в аренде в тульском "Арсенале", в 22 матчах забил 7 голов. После этого форвард вернулся в "Зенит" и провел сборы под руководством Сергея Семака. Контракт балканца с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2020 года. (Игорь НОВИКОВ)