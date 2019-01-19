Агент опроверг информацию об интересе "Галатасарая" к Эдеру

Паулу Барбоза, представитель нападающего "Локомотива" Эдера, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 31-летний португалец может перейти в "Галатасарай". Ранее издание Takvim сообщило, что стамбульский клуб планирует арендовать Эдера.

- Не могу ничего комментировать поэтому поводу, - сказал Барбоза. - Особенно потому, что информация, которая идет из Турции, очень часто не соответствует действительности.

Эдер выступает за "Локомотив" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате России, отметившись 1 голом и 2 результативными пасами. Срок контракта португальца с железнодорожниками истекает летом 2020 года. (Игорь Новиков)

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь