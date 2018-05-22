Агент – об интересе "Зенита" к Наингголану: "Информация про 50 миллионов евро – всего лишь слухи"

Алессандро Белтрами, представитель полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана, опроверг информацию о том, что "Зенит" готов выложить около 50 миллионов евро за его клиента.

– Информация про 50 миллионов евро – всего лишь слухи и только. Ничего конкретного, – заявил Белтрами.

В текущем сезоне 30-летний Наингголан провел 31 матч, отметившись 4 голами и 10 результативными передачами. Раджа не попал в состав сборной Бельгии на чемпионат мира и объявил о завершении карьеры в национальной команде.

По данным transfermarkt.de, трансферная стоимость хавбека оценивается в 45 миллионов евро. Его контракт с "Ромой" рассчитан до лета 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)

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