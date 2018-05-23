Агент – об интересе "Краснодара" к Урошу Спайичу: "Он не хочет ехать в Россию"

Известный бельгийский агент Сантуш Верхулст рассказал "СЭ", что защитник "Андерлехта" и сборной Сербии Урош Спайич не собирается переходить в "Краснодар".

– Урош не хочет переезжать в Россию, так что вряд ли он окажется в этом клубе, – отметил Верхулст. – А вот если "Краснодар" сделает предложение Николасу Ломбертсу, он может согласиться.

Верхулст ведет дела экс-защитника "Зенита", который может вернуться в Россию.

В минувшем сезоне Спайич провел 28 матчей в чемпионате Бельгии и забил 1 мяч. 25-летний серб выступает за "Андерлехт" с 2016 года. (Игорь НОВИКОВ)