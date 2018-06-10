Агент – о ситуации с "Амкаром": "Просто не пойму, как такое может быть! Ищем хороший вариант для Сивакова"

Вадим Шаблий, представитель защитника "Амкара" Михаила Сивакова, выразил свое мнение о судьбе клуба и рассказал о планах 30-летнего белорусского игрока.

– Конечно, жалко клуб, – сказал Шаблий. – Вроде неплохая команда, выступали хорошо, а все так получилось… Просто не пойму, как такое может быть! По поводу Сивакова могу сообщить, что ищем ему хороший вариант.

13 июня РФС объявит решение по "Амкару", который из-за финансовых проблем может лишиться лицензии на участие в РФПЛ. В минувшем сезоне Сиваков провел 27 матчей и забил 1 мяч. (Игорь НОВИКОВ)